Türkiye Yürek yakan kaza! Genç çifti ölüm ayırdı

Yürek yakan kaza! Genç çifti ölüm ayırdı

Türkiye

Yürek yakan kaza! Genç çifti ölüm ayırdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, bariyere çarpıp takla atan otomobildeki Sultan Helva (25) yaşamını yitirdi, eşi Emin Helva (26), yaralandı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 13.00 sıralarında Salihli’ye bağlı Mersindere Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmetli’den Salihli yönüne gitmekte olan Emin Helva yönetimindeki 35 PFU 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp, takla attı.

Otomobil sürücüsü Emin Helva ve yanındaki eşi Sultan Helva yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Takla atan otomobilden çıkartılan 2 yaralı, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada, ağır yaralanan Sultan Helva, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Emin Helva’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

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