Türkiye Yürekleri ağza getirdi! Beşinci katta korku dolu dakikalar

Yürekleri ağza getirdi! Beşinci katta korku dolu dakikalar

Türkiye

Yürekleri ağza getirdi! Beşinci katta korku dolu dakikalar

Mersin’de 5 katlı binanın çatısından sarkan bir kişi yürekleri ağza getirdi. Bir süre asılı kaldığı çatıdan kendini boşluğa bırakan kişi, 5´inci katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

06 Haziran 2021, Pazar 21:14 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi aşağıya sarkarak 5’inci kat balkonuna inmeye çalıştı. Binanın çatısından sarkan kişiyi görenler ise yaşanan korku dolu anları heyecanla izledi. Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen kişi, ardından kendini boşluğa bıraktı.

Çevredekilerin endişe içerisinde izlediği olayda 5´inci katın balkon demirinin üzerine düşen kişiye, evde bulunanlar tutarak ölümden kurtardı. Kişinin binaya hangi amaçla çıktığı ise öğrenilemezken yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA

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