Türkiye Yürekleri ağza getiren kaza! Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Yürekleri ağza getiren kaza! Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Türkiye

Yürekleri ağza getiren kaza! Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Gaziantep’te iki halk otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

15 Ekim 2021, Cuma 21:15 Son Güncelleme:
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Olay akşam saatlerinde Yaprak Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ekerbiçer yönetimindeki 27 H 0083 plakalı halk otobüsü, önündeki Özegir Bük yönetimindeki 27 ANT 368 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada Ekerbiçer yönetimindeki arkadan çarpan halk otobüsünde bulunan 7 yolcuyla öndeki otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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