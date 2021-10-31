Yürekleri sızlatan görüntü! Tarihi ibadethane bu halde…

İstanbul Aksaray’da bulunan tarihi Cerrahpaşa Camii, İstanbul önemli yapısal miraslarının başında bulunuyor. 1594’te Cerrah Mehmed Paşa’nın isteğiyle Mimar Davud Ağa tarafından inşa edilen caminin avlu ve bahçe kısmı, uzun zamandır adeta depo alanı gibi kullanılırken, ortaya çıkan görüntüler, caminin ziyaretçilerini rahatsız ediyor.

TARİHE SAYGISIZLIK

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; Tarihi yapının bahçe kısmındaki görüntüler ibadethaneye saygısızlığı gözler önüne sermeye yeterken, kaderine terk edilen avlu ve bahçe kısmında gelişigüzel bırakılmış malzemeler, su tankı ve duvarlara monte edilmiş klima motorlarının kötü görüntüsü de dikkatlerden kaçmıyor. Cami şadırvanının yanında, halen faal bir kuyusu mevcut bulunan tarihi ibadethanenin güney kısmında ise içi toprakla dolu bulunan bir su (yangın havuzu) deposu bulunuyor.

2006 yılında restorasyona alınan camideki çalışmalar 2007’nin sonuna doğru tamamlanırken, kimler tarafından bırakıldığı belli olmayan hurda eşyaların dört aydan fazla süredir bahçe ve avlu kısmında olduğunu bizzat yerinde gözlemledik. Bir bölümün adeta ardiye alanı olarak kullanılan caminin dışındaki merdiven, dolap, sandalye ve eşyaların ne zaman kaldırılacağı belirsizliğini korurken, “Böyle bir görüntü” kabul edilemez diyen Mimari Restorasyon Kültür Varlıklar Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, eleştirilerini şöyle sıraladı:

İMAM NEDEN İLGİLENMİYOR?

“İstanbul’un merkezinde 16’ıncı yüzyıldan kalma bir ibadethanenin bu şekilde kullanılması gerçekten üzüntü verici bir durum. Görüntüler içler acısı. Bu tür tarihi ibadethane veya eserlerde görev yapan kişilerin meseleye ciddiyetle eğilmesi gerekir. Söz konusu caminin imamı neden gereken ihtimamı göstermez. Vatandaşlarımız da tarihi eserlerimize sahip çıkmıyor. Tarihimizle övünüyoruz ancak bize miras kalan tarihi eserlere gereken özeni göstermiyoruz. Ne olur artık duyarlı olalım. Gerekli merciler de sıkı denetimler yaparak eserleri koruma altına almalı.”

Cerrahpaşanın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi ibadethane ardiyeye döndü

BAZI BİNALARI YOK OLDU

Tarihi kayıt ve kaynaklarda Aksaray Mahallesi Cerrahpaşa Camii Sokak’da bulunan tarihi ibadethanenin iç ve dış mekanının toplam 3 bin 360 metrekare olduğu bilgisi yer alıyor. İstanbul’un yedi tepesinden birinin üzerine kurulmuş bir külliye kabul edilen tarihi ibadethanenin zamanla bazı binaları yok olduğundan günümüzde yalnız cami ve müştemilatı kalmış durumda. Mimar Sinan’dan sonra mimarbaşı olan Davud Ağa tarafından yapılan tarihi yapı, 2006-2007 döneminden önce de, 1892, 1958, 1960, 1979 yıllarında birtakım tadilat ve onarımlardan geçirildi.