Türkiye Yurt bulamayan öğrencilere makam odasını verdi! 'Aklıma çocukları dışarıda bırakmayalım düşüncesi geldi'
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Yurt bulamayan öğrencilere makam odasını verdi! 'Aklıma çocukları dışarıda bırakmayalım düşüncesi geldi'

Türkiye

Yurt bulamayan öğrencilere makam odasını verdi! 'Aklıma çocukları dışarıda bırakmayalım düşüncesi geldi'

Samsun’da, yurt bulamayan 2 öğrenci için Bafra Öğretmenevi'nde de yer kalmayınca Bafra Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Vural kendi odasını öğrencilere verdi. Vural, '2 öğrencimiz geldi ancak öğretmenevinde yer yoktu. ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. Aklıma, kendi odama iki yatak serip çocukları dışarıda bırakmayalım, düşüncesi geldi' dedi.

07 Ekim 2021, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Samsun’da, 94 üniversite öğrencisi, tahsis edilen Bafra Öğretmenevi'ne yerleştirildi. Kentte yurt bulamayan 2 öğrenci daha açıkta kalınca öğretmenevi müdür yardımcısının, yatak ve diğer eşyalar konulan makam odası, öğrencilere verildi. İşlerini mesai arkadaşlarının odasından yürüten Bafra Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Vural, “2 öğrencimiz geldi ancak öğretmenevinde yer yoktu. ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. Aklıma, kendi odama iki yatak serip çocukları dışarıda bırakmayalım, düşüncesi geldi" dedi.

94 ÖĞRENCİ ÖĞRETMENEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Samsun'da, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla barınma sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçilirken, birçok kamu kurumunun kapıları, öğrencilere açıldı. 46 odalı, 94 yataklı Bafra Öğretmenevi de öğrencilere tahsis edildi. Barınma sorunu yaşayan 94 üniversite öğrencisi, öğretmenevine yerleştirildi.

Kentte yurt bulamayan 2 öğrenci daha açıkta kalınca öğretmenevi müdür yardımcısının, yatak ve diğer eşyalar konulan makam odası, öğrencilere verildi. Bafra Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Vural da işlerini mesai arkadaşlarının odasından yürütmeye başladı.

‘YOĞUNLUK DURUMUNA GÖRE ODAYI KULLANACAĞIZ’

Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Vural, bu yıl KYK başvurularında büyük yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bazı üniversite öğrencileri de barınma sorunu yaşadı. Bu sebeple Samsun Valiliği güzel bir proje hayata geçirdi ve kentimizdeki birçok sosyal tesis öğrencilerin hizmetine açıldı. Biz de gelen öğrencilere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm öğrencilerin konaklaması, devlet tarafından karşılanıyor. Bafra Öğretmenevi olarak öğrencilerimize kahvaltı ikram ediyoruz. Bu süreçte otelimizin çok yoğun olduğu günler de oldu. Bu yoğunlukta valiliğin bilgisi dışında gelen öğrenciler de oluyor. Geçtiğimiz gün 2 öğrencimiz geldi ancak öğretmenevinde yer yoktu. ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. O gün aklıma, kendi odama iki yatak serip çocukları dışarıda bırakmayalım, düşüncesi geldi. Bu düşünceyi hayata geçirdik, çok da güzel oldu. Çocuklar daha sonra buradan ayrıldı ardından çocuklarını kaydettirmek için Samsun’a gelen aile vardı. Onlara da yine odamızı verdik. Bundan sonra da yaşanabilecek yoğunluk durumuna göre bu odayı kullanacağız, o yüzden oda bir süre daha böyle kalacak” dedi.

"OKULUMUZ UZAK OLMASINA RAĞMEN BİZE SERVİS AYARLANDI"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim gören ve öğretmenevinde kalan Nur Efşan Moral ise “Okulumuz buraya uzak olmasına rağmen bizlere servis ayarlandı. Öğretmenevinin son katını tamamen bizim için kapattılar. Bazen sabahlamamız gereken zamanlar oluyor, bu sebeple kütüphaneyi bize açtılar ve internetten de yararlanabiliyoruz. Yemekler de gayet güzel, burayla ilgilenen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

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