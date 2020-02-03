Yurt dışı seyahatlerinde iptaller arttı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve hızla dünyanın diğer ülkelerine yayılan ölümcül Korona virüsü bir çok vatandaşın yurt dışına olan seyahat planlarını iptal ettirmeye yönlendirdi. İşte tam da bu noktada vatandaş ile seyahat firmaları arasında ücret iadesi tartışmaları başladı. Kimi firma ücret iadesinin bir kısmını gerçekleştirirken kimi firma ise hiçbir şekilde iade işlemine yanaşmıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu Korona virüsü nedeniyle yaşanan iptallerin 'Mücbir sebep' sayılacağını ve vatandaşa ücretlerinin iade edilmesi gerektiğini söylüyor.

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberinde seyahat firmaları ve tüketici arasındaki iptaller yer aldı.

Firmaların ücret iadelerini yapmaları gerektiğini ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yaptığı açıklamada,"Konaklamanın yanı sıra, ulaşım, kültür turu gibi iki veya daha fazla hizmetin bir arada satın alındığı sözleşmelerle ilgili tüketici kanunu uyarınca yayınlanmış Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde açık hükümler vardır. Başlamasına 30 günden az bir süre kalan paket tur sözleşmelerinin mücbir sebep nedeniyle iptali durumunda satıcı konumundaki turizm acentesi, yönetmeliğin 16.maddesinin 4 fıkrası gereğince seyahate dair vergi ve harç ücretlerini belgelendirmek şartıyla üçüncü kişi veya kurumlara aktardığı, geri alınabilmesi mümkün bulunmayan ücretler dışındaki tutarları iade ederek rezervasyonun iptalini yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Ölümcül etkisi bilinen Korona virüsü tehdidi hukuken de 'mucbir sebep' sayılabileceğini belirten Ağaoğlu,"Uçak,tren ve otobüs bileti gibi ödemelerin tüketiciye kesintisiz iadesi gerekir" dedi.

Başvuru yapabilirler

Tüketicilerin iptallerle ilgili dikkat etmeleri gereken konuları da sıralayan Ağaoğlu, "Tüketicinin rezervasyon iptali taleplerini sadece sözlü yapmakla yetinmeyip faks, e-posta, whatsapp gibi yazılı yöntemlerle bildirmeleri gerekir. Anlaşmazlık durumunda 10.390 TL'ye kadar olan sözleşmelerle ilgili tüketici hakem heyetine başvurarak hak arayabilirler" ifadelerini kullandı.

Tüketici başvuru heyetine başvuruların ücretsiz olduğunu söyleyen Aydın Ağaoğlu,"Tüketiciler isterlerse ilçelerde kaymakamlık, illerde Ticari İl Müdürlükleri'ne giderek veya e-devlet şifrelerini kullanarak Ticaret Bakanlığı'nın Tubis Sistemi üzerinden elektronik ortamda hakem heyeti başvurularını yapabilirler" dedi.

Milliyet



