Yurt dışı sitelerden alışveriş rehberi

Türkiye’de yılda 2 milyon kişi yurtdışı sitelerden alışveriş yapıyor. Yurtdışı sitelerden yapılan yıllık toplam alışveriş tutarı ise 500 milyon doları (4 milyar 800 milyon lira) buluyor. Artık giyimden dekorasyona, ev ürünlerinden kozmetiğe, oto aksesuarlarından elektronik ürünlere kadar yüzlerce çeşidi yurtdışı sitelerden almak, Türkiye’deki ürünleri satın almak kadar kolay. Hatta bazı ürünleri daha ucuza getirmek de mümkün.

EN ÇOK 4 ÜLKEDEN

Ancak yurtdışı sitelerden alışverişte ödenen bir vergi var. Çoğu tüketici bu ödenecek vergiler konusundan pek de haberdar değil. İşte bu durumdaki tüketiciler için yurtdışı alışverişte ne kadar vergi ödeniyor? Vergi muafiyeti sınırı var mı? Hangi ürünlerin Türkiye’ye girişi yasak? Hangi ürünlerden hiç vergi alınmıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Türkiye’de yurtdışı sitelerden alışverişin yüzde 80’i ABD, İngiltere, Almanya ve Çin olmak üzere dört ülkeden gerçekleştiriliyor.

AYDA EN FAZLA 5 SİPARİŞ

Önceden yurtışı e-ticaret sitelerinden 22 Euro’ya ve 27 dolara kadar olan alışverişlerde vergi muafiyeti varken, bu muafiyet 15 Mayıs 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kaldırıldı. İç payasadaki üreticiyi korumak amaçlı yapılan bu değişiklikle artık yurtdışı sitelerden alınan ürünün değeri 1 Euro ya da 1 dolar bile olsa Gümrük Vergisi ödenmek zorunda. Sadece kişisel kullanım için alınan kitap, dergi gibi basılı ürünlerde 150 Euro’ya kadar herhangi bir vergi ödenmiyor. Ayrıca 14 Temmuz 2020'de yürürlüğe giren karar kapsamında da aylık ürün sipariş etme limiti belirlendi. Yani yurtdışı sitelerden bir ayda en fazla 5 ürünü satın almanıza izin var.

NE KADAR VERGİ ÖDENİYOR?

WorqCompany Vergi Danışmanı Kurtuluş Nacar, yurtdışı sitelerden alışveriş yapılarak Türkiye’ye getirilen ürünün fiyatı 1.500 Euro’yu aşmıyorsa ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden geliyorsa yüzde 18, Çin başta olmak üzere diğer ülkelerden geliyorsa da yüzde 20 Gümrük Vergisi ödendiğini söyledi. Aynı oranda bir de Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) olduğunu da belirten Nacar, eğer ürünün değeri 1.500 Euro’yu aşıyorsa ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası üzerinden vergi oranının araştırılması gerektiğini söyledi.

DÜŞÜK FİYATLIDA AVANTAJ

Düşük fiyatlı ürünleri ise yurtdışı sitelerden alarak vergilere rağmen yurtiçine göre daha uygun fiyata getirmeniz mümkün. Örneğin, iç pazarda 950 lira olan bir markalı mutfak ürününü, yurtdışı sitede TL karşılığı olarak 290 liraya bulabilmeniz mümkün. Sipariş verdiğinizde ise vegiler ve diğer ücretler eklendiğinde bu ürünün size ulaşma fiyatı, en fazla 350 lira olabiliyor. Vergiyi sizin adınıza kargo şirketleri ödüyor ve bedel ürün fiyatının üstüne ekleniyor. Kargonun kapınıza teslim süresi ise ürüne göre 3 gün ile 10 gün arasında değişiyor. Bu nedenle ürün alırken hem içerde hem de dışarda fiyatları iyi araştırmak, karşılaştırmak gerekiyor.

HANGİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE İZİN YOK?

E-Ticaret Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, yurtdışı sitelerden alışverişte Türkiye’ye girişine izin verilmeyen ürünleri şöyle sıraladı:

İçine SIM kart takılabilen tüm cihazlar.

Alkol, tütün ürünleri, elektronik sigara. Radyo ve televizyon özelliği olan elektronik cihazlar.

Kesici ve delici bıçak, çakı vb. ürünler.

Ateşli silah ve silah yapımında kullanılan ürünler. Sporcu takviye gıda ürünleri.

Reçetesiz ilaçlar. Parfüm ve deodorant ürünleri. Antika heykel, sanatsal eserler. Canlı hayvan.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mert Tanciğer, yurtdışı sitelerden güvenli alışveriş için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:

Güvenilir bir yurtdışı sitesinden alışveriş yapmak gerekiyor. Bunun için de adres çubuğuna dikkat edilmeli. Güvenilir sitelerin adres çubuğunda kilit işareti bulunuyor. Ayrıca ‘https’ etiketi de kurumsal siteleri ayırt etmenize yardımcı olabilir.

Ürünlerin özellikleri ile fotoğrafların eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeli.

Kendiniz için alacağınız ürünleri şirket adına değil şahıs adına sipariş etmelisiniz (çünkü şirket adına gelirse gümrükten çekmek şirketin sorumluluğuna kalacaktır).

Adresi ve posta kodunu eksiksiz girmeniz önemli. Yurtdışından ürün getirmek isteyen kişinin ayrıca ürünün 'yasaklı' listesinde olmamasına dikkat etmesi gerekiyor.

TEKSTİLDE İLAVE VAR

1.500 Euro’yu aşan bedellerde vergi oranlarının daha da artabileceğini belirten Nacar, tekstil ürünlerinde ilave Gümrük Vergisi’nin olabildiğini kaydetti. Nacar, bir ürünün sipariş fiyatı ve Türkiye’ye girişte vergi eklendiğindeki fiyatını bir örnekle şöyle anlattı:

Çin’den 1.000 liralık bir ürün getireceğimizi varsayalım; Gümrük Vergisi: 1.000x0.20=200 lira, ÖTV:1200x0.20=240 lira, toplam fiyat: 1.440 lira olmaktadır. Bu fiyatın üzerine bir de gümrük sunum ücreti, Damga Vergisi gibi toplam 10 lira civarı ekleme yapılacağını da belirtelim.”

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