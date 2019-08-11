Yurt dışında doğum en az 55 bin TL

Yurt dışında doğum yapmak isteyenleri bekleyen en önemli konu doğumun ekonomik boyutu. Öncelikle en az iki buçuk ay evvel doğum yapmak istediğiniz ülkeye gitmek zorunda olduğunuzu, uçak, konaklama ve yeme-içme gibi masraflar olduğunu unutmayın. Örneğin Amerika’da doğum yapacaksanız en az 10 bin doları (55 bin TL) gözden çıkarmalısınız. Tabi eyaletten eyalete doğum ücretinin değiştiğini ya da normal doğum ve sezaryen doğum arasında birkaç bin dolarlık fark olduğunu da bilmelisiniz.

DANIŞMANLIK FİRMASI

Hamileliğinizin son aylarını ülkenizden ve yakınlarınızdan ayrı geçirmeyi göze aldıysanız yapılacak ilk şey bu sürecin ayrıntılarını araştırmak. Yeterli derecede İngilizce biliyorsanız araştırmalarınızı kendiniz halledebilirsiniz. Doğum yapmak için yurt dışına çıkanlara özel hizmet veren danışmanlık firmaları da var. Konaklamadan tercümana, doktordan ulaşıma kadar birçok hizmeti sunan bu firmalara vereceğiniz ücret 10 bin ile 25 bin dolar arasında değişiyor.

3 GÜNDE PASAPORT

Amerika’da doğum için almanız gereken vize; B2 vizesi yani turistik amaçlı vize. Vizeyle ilgili bilgilere ‘vizemerkezi. com’dan ulaşılabiliyor. Vizeyi, hamileliğinizin 24’üncü haftasına kadar almanızda fayda var. Amerika’da normal doğumda 2 gün, sezaryende ise 3 gün hastanede kalınıyor. Bebekte ve annede herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyorsa doğumdan iki hafta sonra ülkeye dönebiliyorsunuz. Doğumdan sonra bebeğinizin pasaportunu 2-3 gün içinde almanız mümkün.

TAHLİLLERİ GÖSTERMEK ŞART

Evraklar, gebeliğinizin genel gidişatına göre belirleniyor. Öncelikle gebelik sürecindeki tüm tahlil ve doktor kontrollerinin sonuçları genellikle İngilizce olarak sizden talep ediliyor. Özellikle, kan ve idrar tahlil sonuçları ile ultrason çıktıları isteniyor. Geçmişte geçirilen operasyonlar, varsa sürekli kullanılması gereken ilaçlar ve alerjik bir rahatsızlığın olup olmadığı sorgulanıyor.

TEK SEÇENEK ABD DEĞİL

En popüler tercih ABD olsa da farklı ülkeleri seçenlerin sayısı da oldukça fazla. Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde de çifte vatandaşlık hakkı elde edilebiliyor. Yine o ülkenin vatandaşlarına sağlanan tüm eğitim, sağlık ve vizesiz dolaşım haklarından yararlanmak mümkün oluyor. Örneğin Kanada’da eğitim ve sağlık harcamaları tamamen ücretsiz. Doğum maliyeti ise her şey dahil ortalama 20 bin Kanada Doları’na yani yaklaşık 85 bin liraya geliyor.

HAKLARINIZ KAYBOLMAZ

SGK’lı bir çalışan açısından -Türkiye’de doğum yapmak ile Amerika’da doğum yapmak arasında haklar ve koşullar bakımından herhangi bir fark bulunmuyor. Amerika’da da doğum yapsanız, SGK’dan yani doğum parası alırsınız. Çalışmaya başladıktan sonra da süt izni hakkına sahip olursunuz.

ÜCRETSİZ EĞİTİM

● Kanada vatandaşı olmak

● Dünyanın 158 ülkesine vizesiz seyahat

● Eğitim ve sağlık harcamalarından ücretsiz faydalanmak

● Kanada vatandaşlığı olan çocuk 18 yaşına geldiğinde, ailesine sponsor olarak oturum izni sağlayabiliyor.

ÇALIŞMA VE YAŞAMA HAKKI

● ABD’de vatandaşı olmak.

● Serbest dolaşım hakkı sayesinde 174 ülkeye vizesiz girebilme imkanı.

● Sağlık ve okul eğitimlerinde devlet imkanlarından faydalanma hakkı.

● ABD’de yaşama ve çalışma hakkı.

● ABD’de vatandaşlık hakkı kazanan çocuk 21 yaşını geçince, Amerikan vatandaşı olmayan ebeveynleri için de oturma izni için başvurusunda bulunabiliyor.