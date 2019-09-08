Yurt dışında madenlere havadan röntgen

Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, enerji ve maden alanındaki tecrübesini yurtdışına da taşımak isteyen Türkiye, maden arama ruhsatı aldığı ülkelerde harekete geçti. Özbekistan ve Sudan’da ruhsat alınan bölgelerde havadan maden röntgeni çekilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) çalışmalarına Özbekistan’da başlarken, Sudan’daki saha ise kasım veya aralık ayında incelenecek.

20 BİN KİLOMETREDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla geçtiğimiz dönemde Sudan ve Özbekistan’da maden arama ruhsatları alarak şirketler kuran Türkiye, faaliyetlerini hızlandırdı. Özbekistan’a giden MTA ekibi ve uçağı yapılan kalibrasyon ayarları sonrası 23 Ağustos’ta ölçüm almaya başladı. Uçaklar 3 ruhsat sahasında yaklaşık 20 bin kilometrelik uçuş ile tarama işini sonuçlandıracak. Çalışmaların, teknik koşullar ve hava şartlarına bağlı olarak 30 günde tamamlanması planlanıyor.

TÜRKİYE 7 ÜLKEDEN BİRİ

Sudan’da MTA’nın sahip olduğu 2 ruhsat sahasının yaklaşık 15 bin kilometrelik uçuş ile 1 ayda taranabileceği öngörülüyor. Elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak haritalar ve diğer bilgilerle nokta atışla arama ve sondaj yapılabilecek. Türkiye, jeofizik taramasında uçuşundan, verilerin toplanması ve işlenmesine kadar tüm süreci tek başına yürütebilecek dünyadaki 7-8 ülke arasında yer alıyor.

POSTA/ EKONOMİ SERVİSİ