Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR

sevim.demir@posta.com.tr

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursu, yurt dışında akademik programlara katılmak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kamu kuruluşlarının uzman personel ihtiyacını ve üniversitelerin akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere YLSY bursu veriyor. Bu kapsamda her yıl sınırlı sayıda öğrenci, resmi burslu statüsü ile yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına gönderiliyor.

BİN 180 ÖĞRENCİ

Bu yıl YLSY kapsamında 89 üniversite ve 22 farklı kamu kurumu adına yurt dışında lisansüstü eğitim görmek üzere bin 180 öğrenci gönderilecek. YLSY programı kapsamında bursiyerlere ödenen burs miktarları ülkeye göre değişiyor. En çok bursiyerin olduğu İngiltere’de bin 200 sterlin, Amerika’da bin 780 dolar aylık burs ödeniyor. Ayrıca bursiyerlere her yıl bir aylık burs miktarı kadar kırtasiye yardımı da yapılıyor.

BURS KARŞILIKLI

Burs; okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsıyor. Verilen bu burs karşılığından öğrencilerin ülkelerine döndükleri zaman atandıkları eğitim kurumlarında yurt dışında eğitim aldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet vermeleri bekleniyor. Öğrencilerin istemeleri ve ilgili ülkelerdeki üniversitelerden kabul almaları halinde doğrudan doktora öğrenimi görmelerine izin veriliyor.

İKİ AŞAMALI TERCİH İŞLEMİ

Tercih işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Başvurularda ilk önce alan tercihi yapılıyor, daha sonra sözlü mülakat gerçekleşiyor. Sözlü mülakatı geçenöğrenci adayları, YLSY bursuna uygunluğu ve alan bilgisi testine tabi tutuluyor. Adaylar mezun olduğu alana verilen kontenjanlar arasından, en fazla 30 tercih yapabilecek.

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapabilecek. Seçme işleminde, ALES puan üstünlüğü ve tercih sırası önemli. Bu nedenle tercihler yapılırken eğitim görmek istenen alanların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması gerekiyor.

Birden fazla lisansüstü öğrenim grubu tercihi yapan adaylar, ALES puan üstünlüğü ve tercih sırası dikkate alınarak yalnızca bir lisansüstü öğrenim grubu (adayın yerleştiği lisansüstü öğrenim grubu) için sözlü sınava çağrılacak.

PUAN EŞİT OLURSA...

Adayların sözlü sınav puanlarının yüzde 40’ı, başvuru sürecinde kullanılan ALES puanlarının yüzde 40’ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20’sinin hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşturulacak. Yerleştirme işlemlerinde puan eşitliği halinde yabancı dil puanı (Son 2 yıl içerisinde alınmış YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından alınmış geçerlik süresi olan dil puanları) yüksek olan adaya öncelik verilecek. Adayların yabancı dil puanlarının olmaması ya da yabancı dil puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olan aday öncelikli olacak.

EK YERLEŞTİRME

Kontenjanlara yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde YLSY puanı 70 ve üzeri olan ve ilk aşamada kontenjanlara yerleşememiş adaylar arasından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. İlk aşamada herhangi bir kontenjana yerleştirilmiş adaylar ek yerleştirme tercihlerine katılamayacak.

İŞTE ŞARTLARI

Başvurular, 7-26 Ağustos tarihleri arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar, REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydettikten sonra ödeme yapabilecek. Adayların ‘YLSY Başvuru İşlemleri’ ekranına girerek tercih yapabilmesi için 50 TL olan başvuru/seçme ücretini yatırmaları gerekiyor.

Başvuru şartları şöyle:

● Lisans mezunu olmak

● Not ortalamasının 4 üzerinden 2.5 ya da 100 üzerinden 65 olması

● 30 yaşın altında olmak

● Başvurularda 2014 sonbahar, 2015 ilkbahar-sonbahar, 2016 ilkbahar-sonbahar, 2017 ilkbahar-sonbahar, 2018 ilkbahar-sonbahar ve 2019 ilkbahar dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) tercih edilebilecek programın puan türünden alınan puanların en yüksek olanı geçerli sayılacak (en az 70 puan almış olmak).

● Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak

● Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

● Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak