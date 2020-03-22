Türkiye Yurt dışından 175 öğrenci getirildi! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu

Yurt dışından 175 öğrenci getirildi! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu

Türkiye

Yurt dışından 175 öğrenci getirildi! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu

Corona virüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175’i, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.

22 Mart 2020, Pazar 09:19 Son Güncelleme:
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Yurt dışında bulunan Türk öğrenciler, bu gece uçakla getirildikleri İstanbul’dan sağlık önlemleri altında Çorlu’ya getirildi. 175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı.


Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü.



Yurt dışından gelenlerin Corona Virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi.

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