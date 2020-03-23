Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen 11 bin 269 vatandaşımızın 23 farklı ilde, 36 farklı öğrenci yurdunda karantina altında tutulduğunu söyledi.Bakan Kasapoğlu ayrıca il il detaylı bir liste paylaştı. En çok misafir 3 bin 58 kişi ile Ankara'da ağırlanırken 2 bin 180 misafir ağırlayan Konya ikinci sırada yer aldı. Bu iki ilimizi İstanbul, bin 955 kişi ile takip etti ve üçüncü sırada yer aldı.

İşte yurtlarda kalan misafirlerin illere göre dağılımı:





İlgili Haberler Soylu açıkladı: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelecek



