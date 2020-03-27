Türkiye Yurt dışından gelen 130 kişi corona virüs nedeniyle Bolu'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından gelen 130 kişi corona virüs nedeniyle Bolu'da yurda yerleştirildi

Türkiye

Yurt dışından gelen 130 kişi corona virüs nedeniyle Bolu'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından coron virüs nedeniyle uçakla İstanbul'a gelen 130 kişi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

27 Mart 2020, Cuma 09:54 Son Güncelleme:
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Kazakistan'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 130 kişi, polis eşliğindeki 5 otobüsle Bolu'ya gönderildi.

Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34, Moldova'dan 40 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.

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