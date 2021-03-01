Türkiye Yurt dışından gelenler için PCR testi zorunluluğu kararı uzatıldı

Yurt dışından gelenler için PCR testi zorunluluğu kararı uzatıldı

Türkiye

Yurt dışından gelenler için PCR testi zorunluluğu kararı uzatıldı

Daha önce 1 Mart'ta sona ereceği duyurulan sınır dışından Türkiye'ye gelenler için uygulanan PCR testi zorunluluğu ikinci bir karara kadar uzatıldı.

01 Mart 2021, Pazartesi 09:35 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda girenlerin "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması sürdürülecek.

Yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği vurgulanan "PCR testi ibraz zorunluluğu" uygulamasına geçen yıl 30 Aralık tarihinde başlanmış ve 1 Mart tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.

Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme zorunluluğu var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste karantinaya alınıyor. Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.

KONTRELLER SÜRÜYOR

Avrupa'dan gelenlerin en çok kullandığı sınır kapısı Kapıkule'de de Sağlık Müdürlüğü personeli uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor. Pasaport kontrol peronunda görev alan ekipler işlemlerin hızlı yürütülmesi için çaba gösteriyor. Burada pasaport işlemi yanında ibraz işlemi de aynı anda gerçekleşmiş oluyor.

AA


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