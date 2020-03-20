Türkiye Yurt dışından gelip karantinayı delenlere 392'şer lira para cezası uygulandı

Yurt dışından gelip karantinayı delenlere 392'şer lira para cezası uygulandı

Türkiye

Yurt dışından gelip karantinayı delenlere 392'şer lira para cezası uygulandı

Osmaniye'de yurt dışından gelen ve corona virüs tedbiri nedeniyle evlerinde gözlem altına alınan 5 kişiye, 14 günlük karantina sürecini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası kesildi.

20 Mart 2020, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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Sumbas'ın Yeşilyayla Köyü ve Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y. (58) ve eşi F.Y.'nin (58) corona virüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatılmasına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

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