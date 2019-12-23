Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcına zam geldi

Yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücreti, yeniden değerleme oranına göre zamlanarak 1500 TL’den 1813 TL’ye çıktı. IMEI kayıt ücreti Kasım 2018’de 170,70 TL’den 500 TL’ye, Haziran 2019’da 618 TL’ye, Temmuz 2019’da 1500 TL’ye çıkmıştı. Bu ücret 2020 yılında 1838 TL olacak.

Söz konusu IMEI kayıt ücreti 2019 yılında iki kez artış yaşamış ve önce 500 TL’den 618 TL‘ye sonra da 1500 TL'ye çıkmıştı. Kullanıcıların yurt dışından getirdikleri telefonu öncelikle kendi pasaportuna işletmesi, sonrasında bu ücreti ödemesi gerekiyor.

Zamla değişen değişenler arasında pasaport harcı da yer alıyor. 6 aylık pasaport harcı 170,40 TL’den 208,8 TL’ye yükselirken; 1 yıllık pasaport harcı da 248,4 TL’den 305,5 TL’ye çıktı. İki yıllık pasaport ücreti 405,5 TL’ yerine 497 TL olacak. Üç yıllık için vatandaşlar 575,9 TL yerine 705,9 TL öderken; 10 yıllık pasaport harcı ise 812 TL yerine 995 TL oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Buna göre 1 Ocak 2020’de tüm MTV ücretleri yüzde 12 zamlanacak. Örneğin 1300 cc ve altı motora sahip, 1-3 yaşındaki, tescil tarihi 1.1.2018 öncesi otomobillerin MTV ücreti 861TL’den 964 TL’ye yükseldi.



