Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber!

Gümrük kanununun bazı maddelerinde değişikliğe göre, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 euro üzerine olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına ise muafiyet tanındı.

Kendinize ve/veya 18 yaşın altındaki çocuklarınıza ait pasaporta kayıtlı görünen cihazların kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydi-iptal alanından iptal edebilirsiniz: Pasaportunuzda kayıtlı görünen cihaz veya cihazların kayıt işlemlerinin iptal edilmesi halinde geri alınması mümkün değildir.

Pasaportunuza kayıtlı cihaza ait seçtiğiniz IMEI numarası veya numaraları beyaz listeden çıkartılacaktır. Beyaz listeden çıkarılan cihazın kullanılması durumunda cihaz kayıt dışı duruma düşecek, kullanan kişiye bu durum SMS ile bildirilecektir.

Telefonu aldığınız andan itibaren IMEI kaydı yapılmazsa kaç gün kullanabilirsiniz?

Yurt dışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.

Hangi cihazlar kayıt ettirilmek zorunda?

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar vs.)

Kullandığım cihazın IMEI no'sunu nasıl öğrenebilirim?

IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak suretiyle öğrenilebilmektedir.

e-devlet üzerinden kayıt işlemi nasıl yapılır?

E-devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde yurda giriş yapan belge sahibi şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresinden cihaz kaydını yapabilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılmaktadır.

Kayıt işlemi öncesi nelere dikkat etmek gerekiyor?

IMEI kaydı için kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir.

Kayıt işlemi için ödenecek ücret nedir?

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2019 yılı için 618,60 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

Dekontta dikkat edilmesi gereken nokta nedir?

Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait *#06# tuşlarına basıldığında ekrana gelen 15 haneli IMEI numarasının, yurda giriş yapan belge sahibine ait ad ve soyad ile TC Kimlik numarasının yer alması gerekmektedir. IMEI numarasının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Çift IMEI numaralı cihazlar için dekont üzerinde cihaza ait 15 haneli tek IMEI numarasının yer alması yeterlidir.

Harç parası yatırılınca kayıt işlemi bitiyor mu?

Hayır. E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

Kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor mu?

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı Maliye Bakanlığı internet vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile de ödenebilmektedir. Harcın EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bu seçeneğin bulunması halinde mümkündür.

Kayıt başvurusunun ardından cihazın kayıt edilip edilmediği nasıl öğrenilir?

Cihazın kayıtlı olup olmadığı hakkında bilgi; E-devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama alanından sorgulama yapılarak veya Kurumumuzun BTK Tüketici İletişim Merkezi'nden (120) öğrenilebilmektedir.

18 yaşından küçükler kayıt işlemi yaptırabilir mi?

18 yaşından küçük T.C. vatandaşları yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilir ve kendi adlarına kayıt yaptırabilir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları; anne, baba ya da yasal temsilcilerinin kendi e-devlet sayfaları üzerinden başvuru türü olarak Çocuğumun bilgileri ile başvuru yapacağım seçeneği işaretlenerek çocuğun bilgileri kullanılmak suretiyle yapılabilmektedir.

Yurt içinden aldığım telefonun kayıt dışı olduğunu öğrendim. Ne yapabilirim?

Bu tür cihazlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ‘ayıplı mal’ olarak değerlendirildiğinden, tüketiciler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen haklardan faydalanabilir.

Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazların bir GSM hattı ile eşleşip eşleşmediğini nasıl anlarım?

E-devlet kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/imei-msisdn-eslesme-sorgulama alanından cihazda *#06# tuşlarına basıldığında ekrana gelen IMEI numarası ve MSISDN (hat numarası) sorgulayarak veya Kurumumuz BTK Tüketici İletişim Merkezi’ni (120) arayarak cihazın IMEI numarasını ve hat numarasını sorgulatarak öğrenebilirsiniz.

Kısa süreli Türkiye'de kalacak olanların cihazlarını kayıt ettirmeleri gerekiyor mu?

Yurt dışından getirilen cihazların 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.

Yurt dışından aldığınız kaç telefonu kaydettirebilirsiniz?

3 takvim yılı içerisinde 1 adet cihazın yurda getirilebileceği belirlenmiştir. (Hürriyet)