Yurt geneli 27 Mayıs hava durumu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının kuzey, İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı belirtiliyor. Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için ise sıcak hava uyarısı yapıldı. İşte 27 Mayıs hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için sıcak hava uyarısı yapıldı.
27 MAYIS HAVA DURUMU
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor.
Sıcaklıkların özellikle yarından itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının Kayseri ve Kırşehir’de 34, Nevşehir ve Sivas’ta 31, Yozgat’ta 30 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.
Başta kronik rahatsızlıkları bulunanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların, dik geldiği 10.00-17.00 saatlerinde güneş ışınına doğrudan maruz kalmaması, sıcaktan korunmak için önlem alması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu