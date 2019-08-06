Yurt genelinde hava durumu

Haftanın üçüncü günü Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi parçalı bulutlar arasından güneş alıyor, yurdun kalanı ise az bulutlu bol güneşli bir gökyüzüne sahip. Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış çarşamba günü Artvin ve Ardahan'da etkili olacak. Ardahan'da ise hissedilen sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek.

Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sağanak yağış yok. Sıcaklıklar Marmara’da 30 derecenin üzerinde ölçülüyor, Akdeniz’de Antalya dolaylarında sıcaklık 38 dereceye dayanıyor.

(Milliyet)