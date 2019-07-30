Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Yurt geneli sıcak havanın etkisinde olsa da perşembe günü Balkanlar üzerinden sağanak yağış giriş yapacak. Edirne ve Kırklareli'de görülecek sağanak yağış cuma günü neredeyse bütün kuzeye yayılacak.

Başta İstanbul olmak üzere, Rize'ye kadar sağanak yağış etkisini gösterecek.

Cuma günü etkisini gösterecek sağanak yağış bir gün ara verdikten sonra tekrar başlayacak. Yağışlı hava kuzey de etkisini gösterse de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak.