Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI VE SERİN HAVA ETKİLİ OLACAK

Yağışlı ve serin havanın etkili olacağı iller arasında İstanbul’da yer alıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte hava durumu ile ilgili merak edilen detaylar…

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

iSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve kuzey kesimlerde yarın gün boyu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yarın için yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıklarının gündüz 22 derece akşam saatlerinde ise 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Trabzon: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35