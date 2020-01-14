Yurt genelindeki kış lastiği denetimlerinde ceza yağdı
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde kış lastiği kullanımına yönelik yapılan denetimlerde 1462 araca trafik cezası uygulandı.
Türkiye genelinde kış lastiği takılmayan 1462 araca trafik cezası kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 11-12 Ocak tarihlerinde yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetimler gerçekleştirildi.
940 araç trafikten men edildi
Denetimlerde, 1462 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, 13 bin 415 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 940 araç trafikten men edildi.
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AA