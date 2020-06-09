Ekonomi Yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı arttırıldı
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Yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı arttırıldı

Ekonomi

Yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı arttırıldı

BDDK, yurt içi hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.

09 Haziran 2020, Salı 19:06 Son Güncelleme:
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BDDK, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı. BDDK tarafından yapılan açıklamada, Kurul'un 09 Haziran 2020 tarihli ve 9053 sayılı kararı ile 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

AA



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