Yurt telaşı erken başladı! Özellerde en düşük 7 bin lira!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart 2020’den itibaren yüz yüze eğitime ara verilmesi, en çok yaşadıkları şehrin dışında okuyan üniversite öğrencilerini zorladı. Ailelerinin yanına dönen öğrenciler, sözleşme gereği kalmadıkları dönem için yurtlarına ödeme yapmaya devam etti. Bu yıl ise uzaktan eğitim nedeniyle yurtlara kayıt olan öğrenci yok denecek kadar azdı. 2021-22 eğitim dönemi için üniversitelerin 13 Eylül’de açılacağının açıklanmasının ardından öğrenciler hemen yurt arayışına girdi.

İNDİRİM İMKANI BULUNUYOR

Devlet yurtlarını tercih edecek olanların başvurusu için henüz erken. Ancak özel yurtta kalmak isteyenler harekete geçti. Yurtlarfiyatlar. com Kurucusu Tuğrul Arslan, “13 Eylül’de üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği açıklandıktan sonra geçen yıl üniversiteyi kazanan öğrenciler yurt aramaya başladı. Bu öğrencilere ağustosta üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler eklendiğinde özel yurtlar hızlı bir şekilde dolacaktır. Ayrıca 15 Ağustos’a kadar yüzde 10 erken kayıt indirimi uygulanıyor” dedi.

YÜZDE 20-30 ZAM GELDİ

Geçen yıl uzaktan eğitim nedeniyle yurtların kapasitelerinin yalnızca yüzde 10’unu doldurabildiklerini anlatan Arslan, şunları söyledi: “Bu yıl fiyatlarında yüzde 10 civarında artış yapan yurtlar olmakla beraber ortalama yüzde 20-30 civarında bir artış yapıldı. Tek kişilik odalar pandemi sebebiyle daha fazla rağbet gördüğü için fiyatları yüzde 25-30 oranında artış gösterdi. 2 kişilik oda fiyatları yüzde 20-25 yükselirken, 3 kişi ve üzeri oda fiyatları yüzde 15-20 oranında arttı.”

ARADA 650 LİRA FARK VAR

Yurt ücretlerinin oda sayısına, öğrenci yoğunluğuna, kampüse yakınlığına, verilen hizmetin niteliğine ve niceliğine göre değiştiğini ifade eden Arslan, şu bilgileri verdi:

“Özel yurtlar ve vakıf yurtları arasında aylık ortalama 650 TL gibi bir fiyat farkı olduğu görülüyor. Yurtlarda kahvaltı ücretleri genel olarak yurt ücretlerine dahil edilmekle birlikte kahvaltı ücretini haricen hesaplayan yurtlarda 12 ile 30 lira arasında ücretlendiriliyor.”

DEVLET DAHA AÇIKLAMADI

Yurtta kalmayı tercih edecek öğrenciler ilk etapta Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) seçeneklerine yöneliyor. Ancak devlet yurtlarına başvuru süreci henüz başlamadı. Yurt başvuruları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra ‘yurtkur.gsb.gov.tr’ sitesi üzerinden duyuruluyor. Duyuru yapıldıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Devlet yurtlarında aylık ücret 2020-2021 dönemi için 230 liraydı. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 250 lira ile 390 lira arasında değişiyordu. KKTC’de bulunan yurtların aylık ücreti ise 500 liraydı.

TEK KİŞİLİK ODAYA TALEP

Her yıl 1.5 milyon öğrenciye detaylı yurt arama altyapısı ile ücretsiz oda rezervasyonu sağlayan yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 2021 yılı için tek kişilik oda başvurularında geçmiş yıllara oranla yüzde 55 artış olduğunu söyleyen Arslan, “Tek kişilik odalara ciddi bir rağbet olan bu süreçte, öğrenci yurtları talebi dengelemek için çok kişilik odalarını tek kişilik olarak düzenledi ve tek kişilik oda fiyatlarında nispeten daha yüksek oranda artış yaptı” diye konuştu.

EĞİTİME ARA VERİLSE YÜZDE 30 ZORUNLU

Koronavirüs sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre öğrenciler kalmadıkları dönemde de yüzde 30 ödeme yaptı. Örneğin aylık 1.000 lira yurt taksidi ödeyen öğrenci, kalmasa bile 300 lira ödemeye devam etti. 2021-2022 döneminde de eğitime ara verilmesi durumunda yönetmelikteki şartlar geçerli olacak ve yıllık sözleşme imzalayan öğrenciler sözleşmede aksi belirtilmedikçe yüzde 30 ödeme yapmaya devam edecek.

KORONA TEDBİRLERİNE DİKKAT!

Tuğrul Arslan, öğrencilerin yurt seçiminde dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı: