Yurtdışına giden öğrenci sayısı arttı

Büyük, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Başvuran 12 bine yakın öğrenci arasından ALES puan üstünlüğüne göre 3 bin 400 öğrenci mülakata çağrıldı, 1100 öğrenci başarı gösterdi. Yurtdışına gönderilen MEB bursiyerleri sanayide millilik kapsamında seçildi. Bu yıldan başlamak üzere üniversiteler adına doktora için yurtdışına öğrenci gönderdik.

Öğrencilerle beraber yurtdışına gidecek eş ve çocuklarının sağlık harcamaları da bakanlık tarafından karşılandı. Öğrencilerin döndüklerinde alanlarında göreve başlamaları konusunda bir takım düzenlemeler yaptık.”