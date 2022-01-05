Yurtdışında burslu yüksek lisans fırsatı
Eğitim Vakfı (TEV) 2021-2022 yurtdışı burs başvuruları başladı.
05 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Başvurular, lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış ve Eylül-Ekim 2022’de yurtdışında lisansüstü programına başlayacak adaylara yönelik olacak. TEV’in yurtdışı bursları şunlar:
- TEV-ABD ve Batı Avrupa Bursları: Amerika’da ilk 20, Batı Avrupa ülkelerinde ise dünya çapında ilk 50 içine giren üniversitelerde burslar verilecek. Burs için son başvuru tarihi 14 Ocak 2022.
- TEV-Fiat-Tofaş İtalya Bursları: İtalya’da makine, endüstri, elektrik, elektronik, otomotiv, uçak ve işletme mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursları verilecek. Son başvuru 15 Şubat 2022.
- TEV-DAAD Almanya Bursları: TEV, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile birlikte Almanya’da yüksek lisans bursu verecek. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2022.
- TEV-Fransa Büyükelçiliği Fransa Bursları: Fransa’daki yüksek lisans bursları, tüm alanları kapsıyor. Başvuru için son tarih 15 Şubat 2022.
- TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursları: TEV ile Garring Vakfı, Danimarka Teknik Üniversitesi’nde (DTU) yüksek lisans bursu verecek. Son başvuru tarihi 14 Ocak 2022.
- TEV-Japonya Bursları: Uluslararası Japon Üniversitesi’nde (IUJ) uluslararası ilişkiler ve uluslararası yönetim alanlarında yüksek lisans bursu verilecek. Başvuru için son tarih 14 Ocak 2022.
- TEV-TEV UK-Oxford Üniversitesi İngiltere Bursu: Oxford Üniversitesi Oriental Studies Fakültesi programlarının birinde Oxford Üniversitesi tarafından kabul alan bir kişiye burs verilecek. Son başvuru tarihi 14 Şubat 2022.
- TEV-TEV UK-Eczacıbaşı-Imperial College İngiltere Yüksek Lisans Bursu: Burs, iki öğrenciye verilecek. Başvuru için son tarih 7 Mart 2022.