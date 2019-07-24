Yurtdışında sınavsız yükseköğretim!

Haber: Sevim Büyüktaş Demir / Posta Gazetesi

Türkiye’den her yıl binlerce öğrenci eğitim almak için yurtdışına çıkıyor. Yurtdışında hem ekonomik hem de sınavsız eğitim imkanı sunan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği bulunan okullar, son yıllarda öğrencilerin oldukça ilgisini çekiyor. Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı CEO’su Gökmen Özdemir, hem bütçeye uygun hem de sınavsız öğrenci alan ülkeleri anlattı.

POLONYA

Polonya’da öğrenciler lise diplomaları ile istedikleri her bölüme girebiliyor. Üniversite bittikten sonra da oturma ve çalışma izni alabiliyor. Mühendislik bölümlerinin çoğunda, lisans ve yüksek lisansı aynı eğitim programı içerisinde 3.5 yılda bitirme imkanı buluyor. Yüksek lisans için de sıklıkla tercih edilen ülkedeki üniversitelerde öğrencilere, İngiltere ve Almanya ile yaptıkları anlaşma sayesinde çift diploma imkanı sunuluyor. Polonya’da eğitim ücretleri bin 800 Euro’dan başlıyor.

MACARİSTAN

Macaristan üniversitelerinden mezun olan öğrenciler Türkiye'ye gelip mesleklerini yapabiliyor. Bunun yanı sıra Macaristan Avrupa Birliği'ne üye olduğundan, mezunları Avrupa'da da çalışma hakkına sahip. Macaristan Üniversiteleri, 4 bin dolardan başlayan eğitim ücretleri ile Türkiye ve KKTC'deki çoğu vakıf üniversitesine göre ekonomik. Macaristan üniversiteleri aynı zamanda YÖK tarafından da tanınıyor.

UKRAYNA

Ukrayna’da lise diploması ile istediğiniz bölümü, istediğiniz okulda okuyabiliyorsunuz. Genel eğitim dili Rusça olup, üniversitelerde İngilizce bölümler de bulunuyor. Rusça ya da İngilizce yeterliliği bulunmayan öğrenciler bir yıl hazırlık eğitimi alıyor. Ukrayna’da eğitim ücretleri bin 500 dolardan başlıyor. Üniversiteleri Avrupa Birliği ve YÖK tarafından tanınıyor ve denklik avantajı bulunuyor. Aynı zamanda tıp ve diş hekimliği, uçak mühendisliği ve bilgisayar bilimleri (yazılım) gibi bölümlerinde İngilizce eğitim seçeneği var.

RUSYA

Rusya’da eğitim dili Rusça olduğundan öğrenciler gittikleri ilk yıl hazırlık okuyor. Daha sonra ise tıp fakültesinden mühendisliğe kadar istedikleri tüm bölümlere sınavsız girme imkanı bulunuyor. Rusya’da yıllık eğitim ücretleri konaklama yaşam harcamaları dahil 4 bin ile 6 bin dolar arasında değişiyor.

ÇİN

Çin’de 300'den fazla üniversitede ise İngilizce eğitim imkanı sunuluyor. Çin, üniversite başvuru ve kabul süreçleri açısından birçok ülkeye göre hızlı ve kolay kabul işlemleriyle de öne çıkıyor. YÖK denkliği ve uluslararası tanınırlığı ile mezuniyet sonrası süreçlerde de öğrencilerin işini kolaylaştırıyor. Çin’de eğitim ve konaklama ücreti, yıllık 2 bin 500 dolardan başlıyor.