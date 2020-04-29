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Türkiye Yurtlarda kalan 34 bin kişinin gözlem süresi tamamlandı

Yurtlarda kalan 34 bin kişinin gözlem süresi tamamlandı

Türkiye

Yurtlarda kalan 34 bin kişinin gözlem süresi tamamlandı

AFAD yurtlarda karantinaya alınan 63 bin kişiden 34 bininin tahliye edildiğini bildirdi.

29 Nisan 2020, Çarşamba 23:22 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından getirilerek AFAD koordinasyonunda 77 ildeki yurtlarda misafir edilen 63 bin vatandaştan 34 bininin 14 günlük gözlem süresini tamamladığı belirtildi. 29 bin vatandaşın yurtlardaki gözlem sürecinin ise devam ettiği vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, gözlem süreci tamamlanan öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın memleketlerine ulaşımı, bugüne kadar bedelsiz sağlanmaktaydı. Yapılan çalışma ile bugünden itibaren tüm vatandaşlarımızın memleketlerine ulaşımı ücretsiz sağlanacaktır."

AA


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