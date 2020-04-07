Yurtlarda karantinada kalan kişi sayısı açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, öğrenci yurtlarında karantinada kalan kişilerin sayısını açıkladı.
07 Nisan 2020, Salı 12:03 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı. Öte yandan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 57 ildeki 84 yurtta 18 bin 156 kişinin karantina sürecinin devam ettiğini belirtti.
Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda Covid-19 mücadelesinde bugüne kadar 27 bin 595 kişinin misafir edildiğini kaydetti.