Türkiye Yurtta feci son! Üniversiteli İrem hayatını kaybetti

Yurtta feci son! Üniversiteli İrem hayatını kaybetti

Türkiye

Yurtta feci son! Üniversiteli İrem hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Üniversite öğrencisi İrem Zeynep Aygün, Mardin’de kaldığı yurtta 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. İrem Zeynep Aygün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

16 Kasım 2021, Salı 13:11 Son Güncelleme:
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Mardin’de kaldığı yurtta 8’inci katın balkonundan düşen üniversite öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaldığı yurdun 8'inci kattaki odasında sabah okula gitmek için hazırlık yapan Artuklu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün, çıktığı balkondan düştü.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İrem Zeynep Aygün'ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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