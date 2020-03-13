Türkiye Yurtta kalan öğrenciler için açıklama

Yurtta kalan öğrenciler için açıklama

Türkiye

Yurtta kalan öğrenciler için açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversitelerin 3 hafta tatile girmesi nedeniyle yurtta kalan öğrenciler ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

13 Mart 2020, Cuma 11:29 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurtlarda kalan öğrenciler için önemli açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ''Yurtlarda kalan öğrencilerimiz isterlerse gidebilecekler. Yurtta kalan öğrencilerimiz bu süreçte 75 günlük izin süresinin dışında sayılacak.Gençlik faaliyetlerimizin çoğunu erteledik.'' dedi.


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