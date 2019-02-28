Yurttan kaçan 3 kız kenti karıştırdı
Karabük'te kaldıkları yetiştirme yurdundan 23 gün önce kaçan, 15 ve 16 yaşlarındaki 3 kız kenti karıştırdı
Karabük’te yetiştirme yurdunda kalan 15 ve 16 yaşlarındaki 3 kız, 23 gün önce kaldıkları yurttan kaçtı.
Bolu'ya geldiği öğrenilen 3 kız, kentteki 6 kuaföre gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para vermeden kaçtı.
İHBAR GELİNCE POLİSLER HAREKETE GEÇTİ
Kuaförlerin ihbarı üzerine polis 3 kızın kimliklerini belirleyip, bulunmaları için çalışma başlattı. Kızlar bugün saat 16.00 sıralarında da Sümer Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdı. Daha sonra kızlar para vermeden kuaförden kaçtı.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU
Durum polise haber verildi. Polis, yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya şekilde kovaladığı kızlardan 2 kişiyi havaya 3 el ateş ederek durdurdu. Kızlardan biri ise kaçtı. Kelepçe takılan 2 kız, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.