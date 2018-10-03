Yürümek için 20 önemli neden

Az da olsa hareket, hareketsizlikten iyidir!

Yürüyüş yapmak, hem beden hem de ruh sağlığını koruyor. Herhangi bir ekipman gerektirmeyen ve sağlık için oldukça büyük bir öneme sahip olan yürüyüş; kalp sağlığından, metabolizmanın hızlanmasına; kilo vermeden, ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkların önlenmesine kadar birçok alanda büyük rol oynuyor. Düzenli yürüyüşün önemini vurgulayan uzmanlar, günde en az 30 dakika yürüyüş yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Yürümek için 20 nedeniniz var!

Özellikle koruyucu yaklaşımların daha fazla önem kazandığı sağlıkta, yürüyüşün ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdoğanoğlu, yürümenin sağlık üzerindeki etkilerini şöyle sıraladı:

1. "Yürüyüşü her yerde, her mevsimde ve günün farklı saatlerinde yapabilirsiniz. Evde, tatilde deniz kenarında, doğada, dağlarda… Yeter ki yapmak isteyin.

2. Yürüyüş karmaşık bir ekipman gerektirmez ve kuralları siz koyarsınız. Yürüyüşe uygun bir kıyafetinizin, bir spor ayakkabınızın olması ve kapıdan çıkmanız yeterlidir.

3. Yürüyüşü hem bireysel olarak hem de arkadaşınızla yapabilirsiniz.

4. Yürümek kalbiniz güçlü hale getirir, kan dolaşımınızı düzenler. Kalbiniz vücut dokularınıza daha fazla kan pompalar.

5. Düzenli yapılan yürüyüş, kalp hastalıklarından ölüm riskini yüzde 40 azaltır.

6. Kemiklerinizi güçlendirir ve ileri yaşlarda kemik erimesi olmasını engeller.

7. Yürümek adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarını azaltır.

8. Metabolizmanızı hızlandırır.

9. Hafif koşu tarzında yaparsanız akciğer hacminizi geliştirir ve daha iyi nefes alabilmenizi sağlar.

10. Soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut direncinizi artırır.

11. Yürümeyle, artan serotonin ve endorfinler vücudunuza mutlu bir duruş kazandırır.

12. İnsilün seviyenizi doğal yolla düzenler. Bu bir anlamda da doğal tokluk demektir.

13. Düzenli yürüyüş yaparsanız daha iyi uyursunuz en önemlisi de uyku kaliteniz artar.

14. Daha sağlıklı bir cildiniz olur.

15. Düzenli yapılan yürüyüş, ağrıyı hafifleten doğal kimyasalların salınımını sağladığı için, migren veya baş ağrısı gibi şikayetleri daha az yaşarsınız.

16. Kilo kontrolünüze yardımcı olur. Örneğin; 70 kg ağırlığında bir kişiyseniz, yarım saat hızlı tempo ile yürüdüğünüzde 149 kalori yakarsınız. Yani günde bir saat yürüyerek, kilonuza ve yürüme hızınıza göre ayda yaklaşık olarak 1-3 kg arasında kilo kaybetmeniz mümkün olur.

17. Demans, depresyon, Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucudur ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirir.

18. Hafif koşu şeklinde yaparsanız kırmızı kan hücre sayınız artar, kan damarlarınızı daha elastik hale gelir.

19. Karaciğeriniz atık maddeleri vücudunuzdan daha kolay uzaklaştırır.

20. Hafif koşu şeklinde düzenli yaparsanız, biyolojik yaşınızı 12 yıla kadar geriye alır.

Günde en az 30 dakika yürüyüş yapın!

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu, “Prensip olarak az da olsa hareket etmek, hiç hareket etmemekten çok daha iyidir” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Günde en az 30 dakika yürüyüş yapmak sağlıklıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen, yetişkinler için haftada toplam olarak 2,5 saat orta şiddette aktivitedir. Orta şiddette aktivite biraz nefes nefese fakat ter içinde bırakmayan anlamına gelir. Yürümeye devam, harekete devam!”











