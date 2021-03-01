Yürümeyi öğrendiğinde yere çıplak ayakla bassın

3 ÖNEMLI SORUNA DIKKAT DÜZTABANLIK:

6 yaş civarında ayak tabanının iç yanındaki kavis belirginleşmeye başlar. Bu kavisin olmamasına ya da yetersiz oluşuna düztabanlık denir. Ağrı ve ayakta nasırlaşmaya yol açan düztabanlık mutlaka tedavi edilmeli.

İÇE BASMA:

İçe basma kalça, uyluk, bacak ve ayağın kendisinden kaynaklanabilir. Eğer içe basma ciddiyse, büyüdükçe düzelmiyorsa, tek tarafı etkiliyorsa veya okul çağındaki çocukta sakarlık ve sık düşmeye yol açıyorsa ileri tetkik ve tedavi için bir uzmana başvurulmalı.

DIŞA BASMA:

Çocukluk çağında nadiren dışa basma da görülebilir. Genellikle büyüdükçe düzelen bu durum eğer tek taraflı ise ve ağrı eşlik ediyorsa bir uzman tarafından değerlendirilmeli. Ayrıca çocukluk çağında ayak parmaklarının şekil bozuklukları, tırnak batması, ayakta ağrılı kemik çıkıntıları, ayakta sertlik, aksama, yürümekle oluşan ağrı varlığında ileri tetkik ve tedavi gerekir.

AMELIYAT NE ZAMAN GEREKLI?

Düztabanlık ve içe basma ameliyatla düzeltilebilir. Burada önemli olan, ne zaman ve hangi çocuklara ameliyat yapılması gerektiğine karar vermek. Genel olarak prensip, hiç şikayeti olmayanlara dokunmamaktır. Şikayetten kastedilen sadece ağrı değil. Ayakkabılarda deformasyon, koşmada zorlanma veya çocuğun bacaklarında şikayet olması da dikkate alınmalı. Eğer altta yatan başka bir neden yoksa ve çocuğun düztabanlığının ve içe basmasının daha da ilerleyeceğine inanıyorsak 7-8 yaşından itibaren ameliyat edilebilir.

1 YAŞINA KADAR AYAKKABIYA GEREK YOK

Bebekler yürümeyi öğrenirken mümkün olduğunca ayağını çıplak tutmakta fayda var. Böylelikle denge ve koordinasyonunu daha iyi kazanır. Ayakları, sıkı ayakkabı ve çoraplar ile sarılırsa düzgün gelişme gösteremez. Bebekler evin dışında yürümeye başlayana kadar veya soğuk ve bozuk zeminlerde yürümüyorsa ayakkabı almaya gerek yok. Alınacaksa da yumuşak tabanlı olmasına dikkat edilmeli.

AYAĞINI SIKMAMASINA ÖZEN GÖSTERİN