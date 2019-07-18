Yürürken elektrik üreten giyilebilir cihaz geliştirildi

"Applied Physics Letters" dergisinin haberine göre, Hong Kong Çin Üniversitesi’nden araştırmacılar, yürüyüş halindeyken elektrik üreten giyilebilir bir cihaz geliştirdi.

Kişinin yürüyüşü sırasında dizinin bükülmesinden faydalanan cihazın 1,6 mikrovata kadar elektrik üretebildiği belirtildi.

Uzmanlar, elde edilen bu enerjinin, küresel konumlama ve kişinin sağlık durumunu takip eden aletleri çalıştırmaya yetecek seviyede olduğunu kaydetti.

Dizin, insanların diğer eklemlerinden daha geniş hareket kabiliyetine sahip olması nedeniyle cihazın bu bölgeye konumlandırıldığı ifade edildi.

'KİŞİLER GÜNLÜK ŞARJ ALETLERİNDEN KURTULABİLİR'

Araştırma ekibinden Wei-Hsin Liao, yalnızca 307 gram ağırlığındaki cihazın, 2 ila 6 buçuk kilometre yürüyüş yapan kişiler üzerinde test edildiğini aktarırken, "İnsan gücüyle çalışan ekipman sayesinde bireyler, kullanışlı olmayan günlük şarj aletlerinden kurtulabilir." dedi.

Doğal hareketler yoluyla ücretsiz biyomekanik enerji üretilmesini sağlayan teknolojinin, özellikle elektriğe erişimde sıkıntı yaşayan tırmanma tutkunları ve dağcılar arasında popüler olması bekleniyor.

AA