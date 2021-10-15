Yürüyen renkler | Çocuklar için oyunlar

Yürüyen renkler deneyi ile çocuğunuz öğrenirken eğlenecek.

MALZEMELER

Renkli gıda boyaları, bardaklar, peçete, su.

NASIL OYNANIR?

Bardaklarınızı yarısı kadar su ile doldurun. Her birine farklı renk gıda boyası damlatarak karıştırın. Bardaklarınızı yuvarlak oluşturacak biçimde dizin ve ince dikdörtgenler halinde katladığınız peçeteleri teker teker bardaklara yerleştirip yan bardakla bağlantı kurmalarını sağlayın. Renklerin nasıl hareket ettiğini gözlemleyin.