Etkinlik Rehberi Yürüyen renkler | Çocuklar için oyunlar

Yürüyen renkler | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Yürüyen renkler | Çocuklar için oyunlar

Yürüyen renkler deneyi çocuklar için oldukça eğitici bir oyundur. Bu renkli deney ile birlikte çocuğunuzun neden- sonuç ilişkisi kurabilme becerileri gelişecektir.

15 Ekim 2021, Cuma 12:45 Son Güncelleme:
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Yürüyen renkler deneyi ile çocuğunuz öğrenirken eğlenecek.

MALZEMELER

Renkli gıda boyaları, bardaklar, peçete, su.

NASIL OYNANIR? 

Bardaklarınızı yarısı kadar su ile doldurun. Her birine farklı renk gıda boyası damlatarak karıştırın. Bardaklarınızı yuvarlak oluşturacak biçimde dizin ve ince dikdörtgenler halinde katladığınız peçeteleri teker teker bardaklara yerleştirip yan bardakla bağlantı kurmalarını sağlayın. Renklerin nasıl hareket ettiğini gözlemleyin.

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