Yürüyen renkler | Çocuklar için oyunlar
Yürüyen renkler deneyi çocuklar için oldukça eğitici bir oyundur. Bu renkli deney ile birlikte çocuğunuzun neden- sonuç ilişkisi kurabilme becerileri gelişecektir.
15 Ekim 2021, Cuma 12:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yürüyen renkler deneyi ile çocuğunuz öğrenirken eğlenecek.
MALZEMELER
Renkli gıda boyaları, bardaklar, peçete, su.
NASIL OYNANIR?
Bardaklarınızı yarısı kadar su ile doldurun. Her birine farklı renk gıda boyası damlatarak karıştırın. Bardaklarınızı yuvarlak oluşturacak biçimde dizin ve ince dikdörtgenler halinde katladığınız peçeteleri teker teker bardaklara yerleştirip yan bardakla bağlantı kurmalarını sağlayın. Renklerin nasıl hareket ettiğini gözlemleyin.
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