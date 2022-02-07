Yürüyerek ulaşamayınca vince halat bağlayıp gitti!
Bursa'da kanala uçan otomobilin çıkarılması için çalışma başlatan görevli Ufuk Zerman, ilginç yönteme başvurdu. Vince bağladığı halata oturan Zerman, aracın yanına inerek, kanaldan alınmasını sağladı.
07 Şubat 2022, Pazartesi 17:27 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Ata Mahallesi’nde, Kemal Demir’in kontrolünden çıkan otomobil, büyük bölümü bataklık olan kanala devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Demir, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
YÜRÜYEREK ULAŞAMADI
Otomobilin bataklıktan çıkarılması için de vinç görevlisi çağırıldı. Görevli Ufuk Zerman, halatı bağlamak için bataklık nedeniyle otomobile yürüyerek ulaşamadı. Bunun üzerine vince bağladığı halata oturan Zerman, otomobile bu sayede ulaştı. Görevlinin halatları bağladığı otomobil, bataklıktan çıkarıldı.