Yürüyüşe çıkan robot köpek görenleri şaşırttı

Robotlar, gündelik hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çin’in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti. Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.

Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.

İHA