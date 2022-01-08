Dünya Yürüyüşe çıkan robot köpek görenleri şaşırttı

Yürüyüşe çıkan robot köpek görenleri şaşırttı

Dünya

Yürüyüşe çıkan robot köpek görenleri şaşırttı

Çin’in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenleri şaşırttı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Robotlar, gündelik hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çin’in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti. Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.

Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.

İHA

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