Yürüyüşe çıkan robot köpek görenleri şaşırttı
Çin’in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenleri şaşırttı.
08 Ocak 2022, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Robotlar, gündelik hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çin’in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti. Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.
Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.
İHA