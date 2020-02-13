Yüsra Geyik aracına saldıran saldırganı savcılığa verdi

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı. Geyik, o anları videoya kaydetti, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

1990 yılında Samsun'da doğan Yüsra Geyik, okula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi.

Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı. Asıl büyük çıkışınıysa 12 senedir rol aldığı Arka Sokaklar ile yaptı.

Yüsra Geyik Sanat Tasarım Fakültesi mezunu.







