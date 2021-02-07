Magazin Yusuf Araz şimdi de Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'ye dava açtı!

Yusuf Araz şimdi de Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'ye dava açtı!

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Yusuf Araz şimdi de Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli'ye dava açtı!

Defne Samyeli ile ev sahibi arasındaki gerilim artıyor! Yalancı şahitlik yapıyor dedi şikayetçi oldu.

07 Şubat 2021, Pazar 14:21 Son Güncelleme:
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Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlattı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulundu.

Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki gerilim artıyor! Araz, Samyeli'nin kirasını ödemediğini belirtip basına açıklama yapmış, bunun üzerine rencide olduğunu belirten Samyeli, dava açmıştı. Samyeli'nin tanığı olan kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla Araz arasında geçen konuşmayı anlattı.

'Siz ne aşağılık insanlarsınız' dedi

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Araz ise aralarında böyle bir konuşma geçmediğini, Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulundu. Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, "Ablam evdeki nem yüzünden ev sahibini aradı. Araz, 'Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız' dedi" şeklinde konuşmuştu.

İtiraz hakkımızı kullandık

İşadamı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı. Samyeli, 234 bin 671 TL’lik ödemeyi yaptı ve evden tahliyesini erteletti.

Defne Samyeli, 3 aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen ünlü oyuncunun, bu süreçte evden taşınmayacağı öğrenildi. Samyeli’nin avukatı ise şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanıldık. İcra Müdürlüğü’nden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve haciz uygulanması söz konusu olamaz.”
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