Yusuf, Burak ve Zeki'yi 90+5'te yıkan gol! PSG kazandı
Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Montpellier ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara almıştı. Lille'in takipçisi PSG ise bu hafta St. Etienne'i son dakikada yenerek puan farkını 1'e indirdi.
18 Nisan 2021, Pazar 16:02 Son Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Paris Saint-Germain sahasında St. Etienne'le 3-2 yendi. Başkent temsilcisi, lider Lille ile puan farkını 1'e indirdi.
Maçta 78. dakikaya kadar gol olmamıştı ancak bu andan itibaren tam 5 gol geldi.
Önce St. Etinne öne geçti, sonra PSG 2-1'i buldu. 90+2'de konuk takım 2-2'yi buldu ancak son sözü 90+5'te Icardi söyledi.
PSG 69 puana yükseldi ve 70 puanlı Lille'e yaklaştı.
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