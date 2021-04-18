Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Paris Saint-Germain sahasında St. Etienne'le 3-2 yendi. Başkent temsilcisi, lider Lille ile puan farkını 1'e indirdi.

Maçta 78. dakikaya kadar gol olmamıştı ancak bu andan itibaren tam 5 gol geldi.

Önce St. Etinne öne geçti, sonra PSG 2-1'i buldu. 90+2'de konuk takım 2-2'yi buldu ancak son sözü 90+5'te Icardi söyledi.

PSG 69 puana yükseldi ve 70 puanlı Lille'e yaklaştı.