Yusuf isminin anlamı nedir? Yusuf isminin özellikleri nelerdir?

Yusuf ismi ülkemizde en sık kullanılan erkek isimleri arasında yer alıyor. Çok fazla kullanılmasına rağmen Yusuf isminin anlamı herkes tarafından bilinmiyor ve Yusuf isminin anlamı, Yusuf isminin özellikleri internet ortamında çok fazla aratılıyor. Pek çok anlamı barındıran Yusuf isminin isim analizini vermiş olduğumuz bilgilerden öğrenebilirsiniz.

Yusuf ismi pek çok anlamı içinde barındıran isimlerdendir. Ülkemizde çok fazla popüler hale gelen Yusuf isminin anlamı şu anlamlara gelir;

• 1- karasuyun çıktığı yer

• 2-Yakub (A.S.)’In Peygamber olan oğludur.

• 3-İbranice; inleyen, ah eden, inilti.

• 4-Eklenecek, ilave edilecek.

• 5-Hz. Ya’kub (a.s.)’un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf.

Türkiye'de Yusuf ismini kullanan 505.513 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yusuf ismini kullanan 81.037 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yusuf ismini kullanan 27.215 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yusuf ismini kullanan 18.698 kişi bulunmaktadır.

Yusuf ismi erkekler arasında en çok kullanılan 15. isimdir.

Yusuf isminin özellikleri nelerdir?

Olumlu yönleri

Arkadaş canlısı, yeni hedefler peşinde koşan, özgürlükçü, çekincesiz, dışa dönük, sıcakkanlı, küçük şeylerle mutlu olabilen, gelişimci, aktif, canlı, maceracı, sempatik, şakacı, iyimser, yenilikçi, saf, hevesli, sosyal, hoşgörülü, neşeli, deneyime açık, sporcu, değişim isteyen

Olumsuz yönleri

Asla vazgeçemeyen, duygularını bastıran, kolayca incinen, yıkıcı olabilen, aşırı duyguları olan, kuşkucu







