Dünya Kupası elemelerinde milli takımın Hollanda ile oynadığı maçta rakibin penaltısı öncesi kaleci Uğurcan Çakır'a "Sonuna kadar bekle kanka" diye seslenmişti. O cümlesinin sebebini anlatan Yazıcı, şunları söyledi:
Futbol Yusuf Yazıcı ekranlara yansıyan o cümlesini anlattı: Sonuna kadar bekle kanka!
Ben çapraz bağ ameliyatı olunca Memphis Depay ile İtalya'da üç ay birlikte kalmıştım. Onu çok yakından tanıyorum. Fransa'dan da onu iyi tanıyorum. Nasıl bir penaltı kullanacağını açıkçası biliyordum. Ondan Uğurcan'a beklemesi gerektiğini söyledim çünkü Memphis kaleciyi bekleyerek penaltı atıyor. Maçın içerisinde ters bir asist yaptım aslında.
Yusuf Yazıcı, turnuvanın koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenmesine esprili bir yaklaşımda bulundu. Yazıcı, "Avrupa Şampiyonası beni bekledi aslında. Bizim için çok güzel olacak. Her futbolcunun, her gencin hayali hem milli takım forması giymek hem de böyle büyük turnuvalarda boy göstermek. Çok mutluyuz ve dört gözle bekliyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyorum" dedi.
Burak ise Lille-PSG maçıyla ilgili konuştu. Burak, "PSG maçı final niteliğinde bir maç ama daha 9-10 hafta var. Kaybetmek istemiyoruz. Bizim için 9 günde 3 maç yorucu bir süreç oldu. 2.5 günde 1 maç oynadık. Biz iyi hazırlanıp o maça konsantre olacağız" dedi.
Burak Yılmaz sözlerini tamamladıktan sonra "Yusuf üşümesin. O bize PSG maçında lazım!" dedi.
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