Yusuf Yazıcı, turnuvanın koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenmesine esprili bir yaklaşımda bulundu. Yazıcı, "Avrupa Şampiyonası beni bekledi aslında. Bizim için çok güzel olacak. Her futbolcunun, her gencin hayali hem milli takım forması giymek hem de böyle büyük turnuvalarda boy göstermek. Çok mutluyuz ve dört gözle bekliyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyorum" dedi.