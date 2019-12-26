Lille'in geçen hafta sonu Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı. Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, alt yapıdaki oyuncuları kastederek, "Kardeşlerime iyi bakın." şeklinde de konuştu.

Yusuf Yazıcı'nın hocası: Sakatlığı ciddi görünüyor

Lille'in Monaco'ya 5-1 yenildiği maçta Yusuf Yazıcı dizinden sakatlandı. Maçın son anlarında sakatlanan Yusuf'un durumunu değerlendiren Lille teknik direktörü Christopher Galtier oldukça karamsar konuştu.

Hem Lille hem de Yusuf için kötü geçen karşılaşmada Lille, ligin kötü takımlarından Monaco'ya 5-1 gibi ağır bir skorla yenilirken, Yusuf da ağır bir sakatlık yaşadı.

Yusuf Yazıcı, 39. dakikasında oyuna girdiği Monaco-Lille maçının son anlarında dizinden sakatlandı.

Maç sonunda Yusuf'un dizinden yaşadığı sakatlığı değerlendiren Christopher Galtier, "Sakatlığı ciddi gibi görünüyor. Dizinin durumu endişe verici. Şu an için net bir şey söylemek doğru olmaz fakat daha detaylı kontrollerin ardından gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.

Memleketinde hasret giderdi

Fransa Ligi'nde Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon'a gelerek ailesiyle ve alt yapıdan birlikte yetiştiği takım arkadaşlarıyla hasret gidermişti.