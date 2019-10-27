Yusuf Yazıcı takım arkadaşlarından ve hocasından övgü aldı

Lille, önceki akşam Ligue 1'de Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti. Lille'in tüm gollerinde imzası bulunan Yusuf Yazıcı ise 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.





Attığı penaltı golüyle Lille kariyerindeki ilk golünü atan Yusuf, hem takımdan hem hocasından hem de Fransız basınından övgü topladı.

"Yeteneğinin herkes farkında"

Lille'in 24 yaşındaki kalecisi Mike Maignan, takım arkadaşı Yusuf için, "Olağanüstü bir sol ayağı ve müthiş bir tekniği var var. Bunun farkında. Biz de farkındayız. İşimize çok yarıyor. Gol attığı için onun adına çok sevindim. Çünkü geldiği günden bu yana çok çalışıyor. Takıma adapte olmaya ve kendini göstermeye başladı" dedi.









"Daha da iyi olacak"

Teknik direktör Christopher Galtier ise, "Bana kalırsa hala gerçek Yusuf Yazıcı'yı hala görmediniz. Fizik kondisyon olarak hazır olmadığından ve önceki sistem ona uymadığından ilk haftalarda beklenenin altında kalmıştı. Yeni sistemde bu akşamdan bile daha yüksek seviyelerde oynayabilecek biri olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.





"Bonheur"

Yusuf Yazıcı ise maç sonrası Instagram hesabından gol sevincini paylaşarak 'mutluluk' anlamına gelen 'bonheur' yazdı.

https://www.instagram.com/p/B4GEX8EIpPW/



