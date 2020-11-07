Futbol Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Futbol

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu

Fransa'da Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

07 Kasım 2020, Cumartesi 10:07 Son Güncelleme:
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UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yarıştı.

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Lille ekibinin deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği mücadelede hat-trick yapan Yazıcı, oylamada haftanın oyuncusu oldu.

Öte yandan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında da 3 gol bularak en iyi oyuncu seçilmişti.

DHA


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