Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
Fransa'da Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
07 Kasım 2020, Cumartesi 10:07 Son Güncelleme:
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UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yarıştı.
Lille ekibinin deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği mücadelede hat-trick yapan Yazıcı, oylamada haftanın oyuncusu oldu.
Öte yandan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında da 3 gol bularak en iyi oyuncu seçilmişti.
DHA
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