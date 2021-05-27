Futbol Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında

Futbol

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri oldu.

27 Mayıs 2021, Perşembe 23:54 Son Güncelleme:
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Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final maçında Villarreal'in Manchester United'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da belirlendi.

Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Borja Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.

Dört oyuncudan Yusuf Yazıcı ve Pizzi 8'er, Gerard Moreno 12, Borja Mayoral ise 13 maçta 7 gole ulaşma başarısı gösterdi.

AA

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