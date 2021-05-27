Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final maçında Villarreal'in Manchester United'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da belirlendi.

Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Borja Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.

Dört oyuncudan Yusuf Yazıcı ve Pizzi 8'er, Gerard Moreno 12, Borja Mayoral ise 13 maçta 7 gole ulaşma başarısı gösterdi.

AA



