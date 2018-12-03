Yusuf Yazıcı, UEFA'nın o listesine girdi

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, UEFA'nın sezona damga vurması beklenen 50 oyuncu listesinde yer aldı.

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:43
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Yusuf Yazıcı, UEFA'nın o listesine girdi

 UEFA muhabirleri, Avrupa’da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıklarken listede Yusuf Yazıcı da yer aldı.

UEFA muhabirleri, Avrupa’da 2018-19 sezonuna damga vurması beklenen 50 genç oyuncuyu açıkladı. 

Listede Süper Lig’den yalnızca Bordo- Mavililer’in yıldızı Yusuf Yazıcı yer aldı.

Avrupa devlerini peşine takan ve son dönemde performansını bir hayli artıran 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asiste imza attı. (Fanatik)

 

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