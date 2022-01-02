Futbol Yusuf Yazıcı'nın menajerinden itiraf! Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta Fatih Terim...
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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden itiraf! Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta Fatih Terim...

Futbol

Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği söylenen Yusuf Yazıcı için menajerinden açıklama geldi. Galatasaray itirafı gibi olan açıklamada Yazıcı'nın Fatih Terim'e olan saygısı ve Trabzonspor'un oyuncuyu satarken koydurduğu özel maddeden bahsedildi.

02 Ocak 2022, Pazar 09:11 Son Güncelleme:
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Fransa'nın Lille takımında harika bir sezon geçirdikten sonra formasını kaptıran Yusuf Yazıcı, ara transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Milli yıldızın menajeri Adem Cebeci, Radyospor'a konuştu.

Cebeci, Lille'in oyuncusunu kiralık vereceğini belirterek, "Yusuf gibi oyuncular her zaman oynamak ister. Yusuf da sahada olmak istiyor. Oyuncunun belli bir marka değeri var. Lille, bunların düşmesini istemiyor. Lille Başkanı, Yusuf'un yüzde 100 oynayabileceği bir kulüp varsa, oraya göndermeye sıcak bakıyor" dedi.

Fatih Terim ve Yusuf Yazıcı

Fatih Terim ve Yusuf Yazıcı

Yusuf'u Galatasaray 'ın istediğinin hatırlatılması üzerine Cebeci, "Fatih hoca, Milli takımda Yusuf'a ilk 10 numarayı veren kişi. Hocanın Yusuf ile alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor , Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız. 

"Bir tarafta..."

"Bir tarafta..."

Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta Fatih hoca var, ona çok büyük bir saygısı var" açıklamasını yaptı.

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