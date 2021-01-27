Ekonomi Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Ekonomi

Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Artvin'de, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde beton döküm işinin tamamlanmasına yaklaşıldı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 20:33 Son Güncelleme:
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DSİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96’lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.

AA

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